Nevraživost mezi hvězdami Slunečné? Jánová dostala od Burešové pořádně naloženo

Dala i tak ale trochu rýpavě najevo, co si o tom myslí. Někteří mají za to, že se Jánová snaží Burešové na sociálních sítích vyrovnat. Tak to však podle ní není.

„Ti, kteří si myslí, že se snažím vyrovnat Evě Burešové, tak to chtějí možná oni. Evičku mám ráda, je neuvěřitelně talentovaná a zaslouží si být tam, kde je. Ale jsme každá jiná, máme jiné cíle a životní záměry. Obě jsme kreativní a milujeme umění. Máme stejný vkus na hudbu, literaturu a jsme praštěný. Takže se někdy může stát, že děláme podobné věci,“ obhájila se Jánová na Instagramu.