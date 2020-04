Herci ze Slunečné kvůli koronaviru netočí: Co dělají, když nemají co na práci?

Zlou sestru Sylvu hraje v seriálu Bára Jánová. Ta karanténu využívá zjevně k přemýšlení a radí tak i ostatním. „Pokud se ohlížíte zpátky do minulosti, dívejte se na to, co vás naučila. Všechno (i to negativní) nás utváří a posouvá v životě dál,“ napsala k nejnovějšímu snímku Bára.

„Někdy to trvá a je potřeba v sobě najít odvahu, abychom náš život vyčistili od toho, co nám již neslouží. Ale z černého lesa je vždycky cesta ven. A láska je všude. Najdi ji v sobě,“ nabádá veřejnost. Další, který teď nemá co na práci, je Marek Lambora, jež ve Slunečné hraje ambiciózního Janka.