Koronavirus všechno zkazil! Takhle se Slunečná vypořádala s chybějícím hercem

Ta hraje hubatou cukrářku Zuzanu Dolejšovou opravdu přesvědčivě. „Jsem tak trošku semetrika, ale se všemi to myslím dobře. Mým manželem je Radek Dolejš a v reálu je to Leoš Noha. Doma jsem pod pantoflem já, jelikož můj manžel je velmi dominantní a já již jedenáct let poslouchám jako švýcarské hodinky,“ vtipkuje Eva pro iprima.cz. Skopičiny si prostě nemůže dovolit ani doma ani na place.