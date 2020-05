Seriál Slunečná má hvězdnou posilu: Kdo nastoupí za Veroniku Arichtevu?

Zprvu to vypadalo, že by se mohla Veronika Arichteva v budoucnu do Slunečné vrátit, jeden ze členů štábu Slunečné ale naší redaktorce prozradil, že je místo už dávno obsazené!

"Místo Arichtevy nastoupila Eva Josefíková," prozradil nám nečekanou informaci náš tajný zdroj!

Fanoušci se tak brzy dočkají úplně nové tváře! Jakou bude mít náhradní postava úlohu ve scénáři je zatím přísně tajné a tak se všichni diváci budou muset na novinky ještě počkat! Rozhodně to ale nebude nuda!