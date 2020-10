Strach při natáčení Slunečné: Evě Burešové šlo o život!

Vše, co diváci viděli, bylo skutečné. Reálné plameny tak herečce šlehaly kousek za zády. „Jakmile se seno rozhořelo, tak jsem se každých pět vteřin ptala, zda je to pravdu bezpečné,” nechala se podle eXtra.cz slyšet Eva Burešová. Stejně skutečné byly i balíky sena, která váží kolem čtyř set kilo. „Vážně měli čtyři sta kilo? Byl to takový adrenalin, že mi to nepřišlo. Mám asi hodně velkou vnitřní sílu, o které jsem nevěděla. Takže jsem to odkoulela,” překvapila herečka samu sebe.

„Mám ráda všechna adrenalinová natáčení a z velké míry všem věřím. Kdyby to bylo nebezpečné, tak nás samozřejmě nenechají natáčet. Ale i přesto malé pochybnosti člověk má. Když vidíte, že je za štábem v zázemí připravena sanitka, tak se strach pomalu přikrade,” přiznala Eva Burešová, která se v seriálu mimo jiné objevuje i po boku Marka Lambory.