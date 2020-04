Petra Kvitová neskrývá smutek: Srdce rozervané obrovským smutkem!

Petra Kvitová patří bezesporu k nejlepším tenistkám u nás a svůj talent za svou kariéru dokázala už mnohokrát. Petra je výjimečná i tím, že je levačka, a v této kategorii je nejlépe hodnocená hráčka na světě!

Slavný Wimbledon vyhrála Kvitová hned dvakrát a to v letech 2011 a 2014 a vždy se na turnaj ráda vracela. To, že letos došlo k jeho zrušení prožívá velice emotivně!

"Je to takové smutné pro nás v tenisovém světě, přece jen je Wimbledon jeden z nejpopulárnějších turnajů, je to chrám tenisu. Je to turnaj, jehož zrušení mě v letošní sezoně zasáhlo nejvíc," řekla Kvitová v rozhovoru pro Deník.cz. Více ale tenistku znepokojila zdraví, dlouhé dva týdny totiž čekala, zda není mezi nakaženými COVIDEM-19!