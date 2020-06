Ve Snídani s Novou už Hejdovi neudivíte: Co je za náhlým odchodem?

Dle jejích slov to pro ni byla ta nejlepší moderátorská škola, kterou si mohla přát. Za 11 let má za sebou více než 1100 vysílání, a to už je opravdu úctyhodné číslo. Dost možná to bude i více. Na Novu Zorka špínu nekydá, ba naopak.

„Jsem ráda, že jsem mohla být tak dlouho součástí a hlavně, že jsem mohla posledních šest let vysílat po boku svého muže. Nesmírně, ale opravdu nesmírně nás oba těší reakce diváků, lidí, kteří nás potkávají nebo nám píšou neskutečně milý zprávy a reakce na vysílání,“ píše dojatá moderátorka.