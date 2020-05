Sansa ze Hry o trůny je těhotná: Prozradily ji růžové šaty na předávání cen

Na vyhlášení cen si to přicupitala v růžových šatech a viditelně se snažila, aby ji fotografové nevyfotili z boku. Bříško se jí v té době už rýsovalo a všem by všechno bylo jasné. Není to přitom tak dlouho, co spolu Joe a Sophie začali randit.

Seznámili se v roce 2016. O rok později se zasnoubili a v květnu 2019 proběhla svatba v Las Vegas. Ta se odehrála jen chvíli po vyhlášení cen Billboard Music Awards. Formální akce se konala o měsíc později v jejich milované Paříži.