Soud zrušil roušky, ministerstvo je obhájilo: Ochrana dýchacích cest zůstává

V úterý Nejvyšší správní soud zrušil nařízení ministerstva vnitra, dle kterého bylo nutné ve vnitřních prostorách a hromadné dopravě používat ochranné pomůcky dýchacích cest. Podle soudu totiž úřad vymáhání jejich nošení dostatečně nezdůvodnil, poskytl mu však tři dny na nápravu. A ministerstvo na poslední chvíli přispěchalo s vysvětlením, které soud uznal. Respirátory tak zůstávají.

Nařízení ministerstva zdravotnictví související s povinným nošením ochranných pomůcek ve všech vnitřních prostorách a hromadné dopravě bylo v úterý Nejvyšším správním soudem zrušeno. Podle něj totiž nebylo opatření náležitě vysvětleno a nesplňovalo tak podmínky pro to, aby mohlo být platné. Soud však poskytl úřadu tři dny na úpravu stávajícího zdůvodnění. A přesně to mu ministerstvo v pátek předložilo.

Je to základ

„Upravili jsme opatření tak, jak soud požadoval odůvodnění opatření, tak aby to skutečně reflektovalo výtku soudu. Je to základní opatření ve všech zemích, nošení ochrany dýchacích cest nemůže být bráno jako nějaké extenzivní opatření, je to základ. Snažili jsme se to doplnil, zapojili jsme odborníky,” prohlásil na tiskové konferenci po jednání vlády podle Novinek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Soud o nařízení rozhodoval v rámci žaloby podané mužem, který z důvodu nemoci nemůže respirátor nosit a cítil se proto diskriminován.

Několik výjimek

A právě i proto do doplněného zdůvodnění ministerstvo zdravotnictví připojilo i několik výjimek. „Zohledníme to, že pokud člověk ze zdravotních důvodů nemůže nosit respirátor, tak se stanoví obecná podmínka, kdy v takovém případě mají povinnost nosit ochranu nižší třídy, tedy roušku,” řekl ještě Vojtěch a přiblížil, jak úřad vysvětlení opravil.

„Ve výjimečných případech nemusí mít nic, ale musí to být doloženo zdravotním potvrzením, pro něž musí být důvody, a musí to být zaneseno do zdravotní dokumentace,” dodal ještě ministr zdravotnictví. Povinnost nosit respirátory ve všech vnitřních prostorách a hromadné dopravě proto nadále zůstává.

Respirátory budou povinné minimálně do půlky září:

