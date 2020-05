Soudkyně Barbara maká jako šílená. Za chvíli bude mít postavu dvacítky

Pro našeho významného klienta, mezinárodní a stabilní společnost působící v oblasti automobilového průmyslu, hledáme šikovné muže a ženy na různé výrobní pozice. Nabízíme dlouhodobou spolupráci, zajímavou měsíční mzdu i další příplatky a bonusy. Hledáte práci rovnou po škole nebo jste pracovali v jiném oboru? Nemáte praxí? NEVADÍ! Se vším Vám rádi pomůžeme a důkladně Vás zaškolíme. Hledáte práci v blízkém okolí svého bydliště a chtěli byste nastoupit začátkem června nebo dle Vašich možností, tak se určitě ozvěte a my Vám pomůžeme. Vybereme práci přímo pro Vás. Jaká bude Vaše náplň práce: Kompletace výrobků a jejich balení. Vizuální kontrola kvality výrobků. Obsluha strojů a výrobních linek – manipulace s výrobky. Místo výkonu práce: Průmyslová zóna Triangle (výborné dopravní spojení). #m7qI8

Ostatní - Zajímavá práce ve výrobě - až 26.000 Kč/měsíc 22 000 Kč

Chcete pracovat ve fajn kolektivu? V čistém a přátelském prostřední? Jste ochotný/á pracovat manuálně ve 3-směnném provozu od pondělí do pátku a dojíždět za námi do Hranic? Neváhejte se nám ozvat. Práce je vhodná i pro lidi bez zkušeností a předchozí praxe. Nabízíme plné zaškolení a možnost prohlídky provozu před nástupem. Náplň práce: obsluha výrobních strojů (sekačky, lisu), odebírání a kontrola výrobků, zadávání komponentů do strojů, příprava obalového materiálu. Místo výkonu práce: Hranice na Moravě. #TSfV1