Stačí sedm respirátorů: Návod, jak dodržovat opatření a zároveň zmenšit výdaje

Od čtvrtka platí nová opatření. Lidé starší patnácti let musí na frekventovaných místech nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95 či dvě chirurgické roušky přes sebe. Povinné je to třeba v obchodech, na letištích či v autě nebo nemocnici. Vladimír Ždímal, expert na aerosol z Ústavu chemických procesů Akademie věd promluvil o tom, kolik respirátorů je potřeba na jednoho člověka a jak se o ně správně starat.

Ministerstvo zdravotnictví chce nařízením nošení respirátorů třídy FFP2, KN95 nebo dvou chirurgických roušek minimalizovat riziko nákazy covidem-19. Spoléhá na to, že veřejnost ochrání především před rychle se šířící se britskou mutací.

Roušky vyrobené doma je možné nosit na méně frekventovaných místech a venku do konce února. Od března je pak nutné je vyměnit za respirátor či dvě chirurgické roušky s tím, že respirátor je ideální variantou.

Látková rouška již nestačí

Děti od dvou do 15 let respirátor nosit nemusí. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného neexistuje vyhovující velikost. Látkové roušky ale nestačí. Musí tedy zvolit zdravotnickou obličejovou masku s vyšší ochranou.

Děti chodící do školky nebo ty do dvou let nemusí mít roušku vůbec. Nová nařízení znamenají pro občany vyšší výdaje.

Vladimír Ždímal, expert na aerosol z Ústavu chemických procesů Akademie věd proto promluvil o tom jak se o respirátory starat, udržovat tak jejich funkčnost a nemuset kupovat pořád dokola nové i nové.

Jak se o respirátory správně starat?

„Když přijdu domů, pověsím použitý respirátor na věšák v předsíni, kde je suchý vzduch. Na každý den v týdnu mám jiný respirátor. Za ten týden respirátor vyschne a pak si to opět vezmu, protože za týden už ten virus není aktivní. Běžně mám respirátor několik měsíců s tím, že ho beru každý sedmý den,“ řekl Ždímal pro Seznam Zprávy.

„To mi doporučil jeden epidemiolog ze Singapuru, s kterým jsem to konzultoval. V podstatě dokud ten respirátor nezplesniví (s nadsázkou), tak to lze tímto způsobem používat. Přeci jen jsou to naše patogeny, takže by nám to uškodit nemělo. Riziko toho, že použijete respirátor opakovaně, není zas tak velké, protože většina těch patogenů je vaše vlastní. To, co ten respirátor zachytil, už znovu nemůžete nadechnout, protože se tam ty částice drží velkou silou,“ dodal odborník.