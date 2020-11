Vánoce jinak: Rozsvícení stromu na Staroměstském náměstí bude hodně netradiční

„Ozdoben bude letos takovým způsobem, který asi odpovídá té divné době, ve které žijeme. To znamená, že se na něm určitě objeví barvy české národní trikolory. My jsme udělali takovou anketu mezi občany, není bez zajímavosti, že zvítězilo takové uměřené a poměrně střízlivější zdobení než v minulých letech. A my jsme to respektovali,” řekl Tomáš Jelínek.

Neznamená to však, že by byl strom chudý. Na jeho ozdobení bude použito na šest kilometrů světelných řetězů a stovky ozdob. „Celkové vyznění by mělo být takové s respektem k to době, protože tušíme, že to nebudou asi úplně klasické Vánoce,” dodal ještě.