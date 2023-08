Štefan Bazso je doma: Po amputaci nohou a části lebky ho drží nad vodou láska

Zdroj: Instagram

Slovenský MMA zápasník Štefan Bazso byl po třech měsících propuštěn z nemocnice domů. Sportovec skončil na ARU poté, co měl akutní otok mozku a poranění krční tepny. V důsledku těchto zranění následně musel podstoupit amputaci obou končetin a přišel o část lebky. Nyní už je doma se svou přítelkyní Míšou, která o všem informovala fanoušky na Instagramu.

Naprosto tragický osud potkal zápasníka Štefana Bazsa. Během přípravy na jeho první profesionální zápas v MMA se stala hrůzná událost, která mu ze dne na den navždy změnila život. Namísto střetnutí v ringu čekal na Štefana převoz na ARO, kde mu diagnostikovali poranění krční tepny s akutním otokem mozku.

Lékaři museli okamžitě zasáhnout, jelikož sportovci deset hodin neproudila krev do mozku a bylo proto nutné mu odstranit část lebeční kosti. Tím ale celý horor neskončil. Bazso dostal sepsi a bylo potřeba mu nejprve amputovat nohy pod koleny a následně v půlce stehen.

To vše provázely proleženiny, zápaly plic a otrava krve. Dříve aktivní zápasník se věnoval organizaci veřejných sbírek a benefičních akcí pro nemocné děti, to ovšem netušil, že brzy bude pomoc potřebovat pro sebe. Největší oporou je pro Štefana jeho partnerka Michaela, která ihned založila veřejnou sbírku, aby se mohl Bazso co nejdříve vrátit k alespoň částečně normálnímu životu. Zápasník má před sebou dlouhou a finančně nákladnou léčbu. "V nejbližší době bude Štefan navštěvovat hyperbarickou komoru. Poté budou získané prostředky použity na léčbu, rehabilitační pobyty, vybavení domácnosti, invalidní vozík a protézy nohou," vysvětlila zápasníkova láska. "Jestli je na světě někdo, kdo to zvládne, je to právě on. Boj stále není vyhraný, má problémy s hojením ran a proleženinami," dodala Michaela

Za vše nejspíš mohla pouliční bitka

Po třech měsících je Štefan Bazso konečně doma a je to právě partnerka Michaela, která se o něj vzorně stará a vyhlíží lepší zítřky. "My čtyři spolu konečně po třech měsících," napsala Míša k fotografii.

Podle slovenského webu Čas byla příčinou zranění pouliční bitka s kickboxerem, do níž se měl Štefan zaplést.

"Ve vztahu k vámi uvedené události můžeme potvrdit, že policie ve věci jedná. Vyšetřovatel odboru kriminální policie v Košicích vede trestní stíhání ve věci ublížení na zdraví. Ve věci jsou prováděny všechny potřebné procesní úkony v souladu s trestním řádem, zatím nebylo vzneseno obvinění vůči žádné konkrétní osobě a nebylo vydáno ani konečné rozhodnutí," uvedla policejní mluvčí Jana Mésarová.

Největší oporou Štefana je jeho partnerka Michaela