Štefan Margita vypadá jinak: Karanténa ho změnila k nepoznání

Z nemocnice domu a pak zpátky

Pár dní na to, co byla Hanka kvůli vysokým horečkám hospitalizována, byla díky stabilizovanému stavu na pár dní propuštěna domu. Do zdravotního zařízení se však musela vrátit, neboť jí virus rozhodil krvinky.

„Moji milí, děkuju! Ani nevíte, jakou jste mi udělali radost. Stovky přání k narozeninám, taková podpora ve chvílích, kdy je mi ouvej. Přivezli mě na chvíli domů, krása!” vzkázala fanouškům.

„Musím se ale do nemocnice ještě vrátit. Ta mrcha mi rozhodila krvinky, tak snad se umoudří. Cítím se ale líp. S láskou vzpomínám na nádherné koncerty 22. a 23. srpna, kde na mě asi někdo tu mrchu plivnul,” napsala ještě.

Nakonec se naštěstí zpěvačka i její manžel z nepříjemné a obavy vzbuzující nemoci vyléčili a dnes patří k těm, kteří před nástrahami koronaviru varují ostatní.