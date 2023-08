Štefan Margita má urnu Zagorové stále doma: Kdy ji přemístí na hřbitov?

Zdroj: Profimedia

Vdovec Štefan Margita sice před časem nechal vyrobit náhrobní desku a vyrýt na ni jméno své milované Haničky Zagorové, ostatky své manželky má ale stále doma. Operní Pěvec se prý nedokáže s životní láskou rozloučit, v září se ale konečně chystá urnu přemístit na pražský Vyšehrad.

Hana Zagorová zemřela 26. srpna 2022, Štefan Margita má ale i po roce zatím urnu s ostatky doma. "Mám ji pořád doma a denně si s ní povídám," přiznal vdovec Blesku s tím, že každé ráno vždy manželku pozdraví a tím začíná svůj den.



"Hanka mi dala třicet šťastných let, jsem jí za to moc vděčný a stále jí to říkám,“ svěřil se operní pěvec. Ostatky své milované Haničky prý zatím nedokázal přemístit na hřbitov právě proto, že s ní chce být v kontaktu.

"Tohle je přece její domov," zdůraznil Margita. Umělec je také vděčný, že příznivci jeho ženy denně dochází na její hrob, i když zde zatím hvězda není uložena. "Fanoušci dávají najevo, že na Hanku nezapomněli… Moc jim za jejich přízeň děkuju!“ řekl dojatý Štefan.

Urnu uloží v září



Hana Zagorová si místo svého posledního odpočinku koupila sama před více než 10 lety a nechala zde uložit své rodiče. Tatínka Josefa Zagoru a maminku Edeltrudu Zagorovou měla dříve zpěvačka na rodinné chalupě. Štefan Margita ale nikdy nebyl příznivcem víkendového chalupaření, které není jeho šálek kávy a manželce navrhl koupit apartmán ve Španělsku.

Zpěvačka proto nakonec dům se zahradou prodala a tatínka s maminkou přemístila právě na Vyšehrad. "Hanku uložím na Vyšehrad někdy v září. Ona má narozeniny, tak se to hodí. Musím to dokázat," prozradil Margita, kdy přenese ostatky své ženy do rodinné hrobky.



V den výročí smrti známé zpěvačky umístil Margita na sociálních sítích dojemné vyznání. "Andílku můj zlatej, rok už tady nejsi a není dne, abych si na Tebe několikrát denně nevzpomněl. Nebudu nic víc psát, protože Ty to vše víš a vidíš… Miluji tě. Tvůj Štefan," vzkázal své milované.

Margita stále s láskou vzpomíná na Zagorovou