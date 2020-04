Steve McQueen: Kdo kvůli němu musel na potrat?

Nezvladatelného výtečníka v roce 1944 poslala matka do obávané polepšovny v Kalifornii. O tamějších poměrech svědčí fakt, že každý chovanec měl číslo podobně jako ve vězení. Steve měl 3188. Několikrát se pokoušel utéct, ale vždy ho chytili a tvrdě potrestali. Později přiznal, že až tam se konečně trochu srovnal, a nebýt polepšovny, nejspíš by skončil jako zločinec.

Když se po dvou letech dostal ven, živil se všelijak. Jako plavčík na tankeru odplul do Dominikánské republiky, kde pomáhal s chodem nevěstince. Později odešel do Texasu, kde pracoval na ropných vrtech, v Kanadě se pro změnu oháněl sekerou jako dřevorubec. To vše v pouhých 16 letech. O rok později narukoval k námořní pěchotě, kde strávil tři roky.

Po propuštění z armády si z našetřených peněz koupil motorku značky Harley Davidson, odjel do New Yorku a opět začal žít bohémským životem. Několikrát vyrazil s nechvalně známým gangem Pekelní andělé na jízdu plnou drog a násilí. Vydělával si různě, prodával pera, pracoval v baru, dělal automechanika a taxikáře. O víkendech se úspěšně účastnil automobilových závodů.

Poblíž tělocvičny, kam chodil posilovat, byla herecká škola, kterou začal navštěvovat. Dodnes není jasné proč. Někteří viděli důvod v jeho lenosti a neochotě se dál v životě dřít, jiní za tím viděli snahu o okouzlení děvčat. Sám Steve to sváděl na kávu, kterou ve škole dostával zdarma.