Charlotte Štiková: Chystá novou reality show, plánuje velké chirurgické zákroky!

Rodina Štikových je známá hlavně různými skandály. Před pár dny si Monika Štiková ve svých téměř padesáti letech vzala třiadvacetiletého hokejistu Petra Biniase a vypadalo to, že opět na sebe strhla největší pozornost.

Mladší dcera Charlotte ale přišla s větším esem v rukávu a maminku rychle předběhla! Po nepovedeném pokusu o pěveckou kariéru před dvěma lety se totiž rozhodla pro comeback!

Tentokrát ale nemá Charlotte ambice prorazit jako zpěvačka, chystá vlastní reality show, kvůli které potřebuje nejen zhubnout minimálně dvacet kilo, ale hodlá podstoupit i další drastické změny, včetně několika plastických operací!

Charlotte Štiková už s proměnou začala, obarvila se, a nechala si zvětšit rty!

Charlotte Štiková poslední roky nosila stejnou žlutou blond, jako je její matka Monika, a právě barvu vlasů změnila jako první! Nedávno se ukázala svým fanouškům, ti si ale všimli i další změny!

Mladší Štiková si nechala nápadně zvětšit rty kyselinou hyaluronovou a v proměnách vzhledu hodlá pokračovat!

"Obarvení bylo jen začátek. Lidé se do mě hodně navážejí ohledně mé váhy. Rozhodla jsem se tedy pro obří vzhledovou proměnu. Je to součást mého velkého projektu. Bude to skutečně obří změna. Musím extrémně zhubnout, budu vše dokumentovat a fotografie zveřejním," prozradila Charlotte webu Expres.cz. To je ale jen začátek!