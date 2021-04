Naděje pro Suezský průplav: Uvízlou nákladní loď se podařilo částečně uvolnit

Obří kontejnerová loď Ever Given, která minulý týden ucpala hlavní obchodní cestu spojující Evropu a Asii, stále blokuje Suez. Pozitivní zprávou ovšem je, že se ji podařilo částečně vyprostit. Kdy ale dojde k obnovení provozu, není zcela jasné. Blokace kanálu přitom denně znamená několikamiliardové ztráty.

Když se v úterý brzy ráno v Suezském průplavu zasekla jedna z největších kontejnerových lodí na světě, málokoho možná napadlo, o jak velký problém ve skutečnosti půjde a jak náročné bude jej odstranit. Po dobu několika dní se nedařilo s plavidlem jakkoliv pohnout. Nyní se ale, zdá se, blýská na lepší časy. Dělníkům se totiž povedlo loď částečně vyprostit.

200 miliard korun denně

Dle nejnovějších informací se z části podařilo vyprostit hruškovitou příď plavidla, které se tak následně posunulo a nyní se nachází uprostřed vodní plochy, píše server iDNES s odkazem na agenturu AP. Loď přitom blokuje cestu nejméně 367 plavidlům. Málokdo si možná uvědomuje, že každý den prodlevy znamená pro světový obchod ztráty dosahující až k 200 miliardám korun.

V důsledku ucpané hlavní obchodní tepny mezi Evropou a Asií totiž dochází ke zpoždění dodávek. To podle Blesku potvrdila například IKEA nebo také obchod Alza.cz. Jiná plavidla, která v běžném provozu využívají právě Suezského průplavu, zvolila alternativní cestu kolem mysu Dobré naděje na jihu Afriky. Tak se jim podařilo problému doslova vyhnout, jejich cesty se však prodlouží o zhruba dva týdny, píše server iDNES.

Krajní řešení

Na 27 tisíc metrů krychlových písku a bláta kolem lodi odsálo několik bagrů. Tím se podařilo loď částečně uvolnit, vyhráno ale zdaleka není. Přestože se na vyproštění lodi neustále pracuje, není znám ani hrubý odhad toho, jak dlouho bude úkon trvat. Ustupující příliv navíc vzbuzuje obavy. Při snížení vodní hladiny totiž bude vyproštění lodi o to těžší. Krajním řešením by mohlo být odstranění 20 tisíc kontejnerů, které by plavidlo značně zlehčilo.

Taková operace je však nesmírně náročná a vyžaduje speciální vybavení, které se v Egyptě nenachází. Než tedy bude Suezský průplav opět volný, může uplynout několik další dní, potažmo týdnů…

Zdroj: Youtube