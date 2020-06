TOHLE CHCEME MY! Pětice finalistů SuperStar prozradila, co očekává od vítězství

Na to, jaké je to vůbec být v TOP 5, odpověděl Martin Schreiner. „Cítím se skvěle, pocit je asi nepopsatelný. Když jsem přišel do soutěže, na druhý casting už jsem nechtěl dorazit a řekl jsem si, že to stejně asi nemá cenu, ale opak byl pravdou a já si toho nesmírně vážím,“ řekl Martin.

Když vyhraje, půjde to prý pořádně oslavit. I plány s výhrou jsou jasné, i když poněkud nekonkrétní. „Investoval bych to určitě do něčeho smysluplného,“ pokračuje. „Rád bych se vydal na sólovou dráhu, vydal desku a jezdil turné, to je můj sen,“ prozrazuje. Při otázce, kterou porotkyni má raději, bez váhání říká, že obě.