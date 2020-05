SuperStar má svoji "Pavlínku"! Soutěžící Timotej dostává pořádně zabrat!

Do finálové desítky se dostalo nakonec šest děvčat a čtyři chlapci. Ani to se sledujícím nelíbilo, více spravedlivé by podle nich bylo, kdyby byl počet 5/5.

Timotej Májský si podle fanoušků soutěže postup nezasloužil a jeho chování vyvolává v lidech doslova nenávistné reakce! Všechny také překvapilo vypadnutí Matěje Vávry, který patřil k favoritům.

"Takže jsem se dozvěděla, že to vlastně není soutěž o zpěvu, a chlapec nezpěvák, s problematickou povahou postoupil. Nemohu najít jediný důvod, proč tam vůbec tento mladík je. Zpívat totiž neumí, asi počítají s tím, že děvčata budou posílat SMS, kvůli jeho pěkné tvářičce. Postup Timoteje je výsměch všem ostatním, kteří na rozdíl od něj evidentně zpívat umí," shodují se diváci v komentářích. Tak se necháme překvapit, zda se nenáviděný Timotej dostane daleko, nebo ho po hlasování diváků v prvním kole vyhodí…