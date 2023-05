Survivor Tomáš promluvil o drsné minulosti: V nejhorším mu zbyla jediná možnost

Zdroj: TV Nova

Survivorem Česko a Slovensko pro rok 2023 se stal skateboardista Tomáš Weimann, který si získal srdce diváků i finálové poroty nejen svými dovednostmi a skvělou fyzičkou, ale také dojemným životním příběhem. Přiznal, že neměl zcela jednoduché dětství a ani v dospělosti se mu ze začátku vůbec nedařilo. V jednu chvíli se proto rozhodl k velmi odvážnému kroku.

Na obrazovkách televize Nova po několika měsících vyvrcholil boj o titul Survivora Česko a Slovensko, ze kterého odešel jako vítěz sympatický skateboardista Tomáš Weimann. Ten ve finále porazil svého soupeře Martina o jeden jediný hlas a vyhrál tak prestižní titul neporaženého přeživšího a finanční odměnu 2,5 milionu Kč. Při své finálové řeči, kterou se snažil zaujmout porotu, zmínil těžkosti v životě, s nimiž se potýkal prakticky od dětství. Málokdo už ale ví, že jej problémy dohnaly až na pokraj jeho sil.

Nežil, ale přežíval

Tomáš se o svých problémech několikrát rozpovídal i v soutěži, kde se svěřil některým ze svých spoluhráčů. Jeho trable se kdysi natolik stupňovaly, že jejich jediným řešením byl útěk z České republiky. Tomáš se proto rozhodl prchnout do Asie, kde meditoval v buddhistických chrámech a snažil se tak najít sílu a odvahu se svými démony bojovat. Jeho rozhodnutí mu nakonec přineslo alespoň částečný klid a život mu po návratu zpět do své vlastni konečně začal nastavovat hezčí tvář.

Šok na závěr

Tomáš Weimann získal titul Survivora zaslouženě. V boji dlouhém více jak 70 dní ukázal svou zdatnost, odhodlání, sílu i hráčskou strategii. Přestože dlouho bojoval se svou soupeřkou Johankou, se kterou si šli navzájem po krku, byla to právě ona, kdo na finální radě rozhodl o jeho vítězství.

Za Tomáše Weimanna a jeho vítězství byl pak rád i moderátor Ondřej Novotný. „Každý, kdo kdy vyhrál Survivor, tak si ten titul zaslouží, protože Survivor neočůráš. Tam nehlasují lidé, není to soutěž krásy. Bojuješ tam o to, aby ti lidé, které pošleš do poroty, ti dali více hlasů než tvému protivníkovi. Tomášovi k vítězství gratuluji,” prohlásil moderátor při předávání trofeje Tomášovi v Duplexu, kde se uskutečnilo slavnostní promítání finálové epizody.