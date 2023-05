Upřímný Švancara jde na dřeň: Komu ze Survivoru by se normálně vyhnul obloukem?

Zdroj: TV Nova

Přestože se Petr Švancara neprobojoval v soutěži Survivor ani do sloučení obou kmenů, po vypadnutí show bedlivě sledoval a fandil svým favoritům. Ti se bohužel k titulu Survivora nedostali, ani tak ale není bývalý fotbalista z finálního výsledku zklamaný. Naopak je rád, že vítězství nepřipadlo jedné osobě, která mu nebyla po chuti.

Letošní ročník soutěže Survivor Česko Slovensko zdárně dospěl do svého konce, který byl nejsladší pro Tomáše Weimanna. Ten si kromě titulu odnesl také pohádkovou výhru ve výši 2,5 milionu korun. Tomáš měl mezi diváky i ostatními soutěžícími, kteří rozhodli o jeho osudu, velkou podporu. Zpoza obrazovky mu nakonec fandil i Petr Švancara, byť je pravdou, že měl původně úplně jiné favority.

Největší lídr

„Já jsem to spíš přál Pepovi anebo Andrejce,” nechal se pro Šíp slyšet Petr Švancara, koho si původně představoval na pomyslném trůnu vítězů. „Pak když jsem přešel do modrého týmu, tak jsem si říkal, že tím správným lídrem je i Johanka nebo Kris. Takže bych vybíral asi z téhle čtveřice,” řekl ještě, avšak dodal, že si Tomáš své vítězství bezpochyby zasloužil.

„On byl komplexní, jemu nevadilo nic. Plavání, běhání, různé házení, skládačky, balanc. On na tom byl opravdu tak dobře, že to, že vyhrál, mě vůbec nepřekvapilo. Ten titul je ve správných rukách,” komentoval finále Survivor bývalý fotbalista.

Vůbec mi nesedl

Petr Švancara sice vypadl ještě před sloučením kmenů, kdyby se ale býval probojoval mezi porotu, má naprosto jasno v tom, koho by svým hlasem podpořil. „Martin vůbec nebyl moje krevní skupina. Netajím se tím, že to není můj oblíbený hráč. Pro mě byl dokonce nejmíň oblíbený ze všech. Takže jsem opravdu rád, že to vyhrál Tomáš,” řekl zcela otevřeně Švancara, který mimo jiné na Tomášovi ocenil to, jak se dokázal prodrat několika duely a jak se skvěle porval s úbytkem váhy a svalové hmoty.