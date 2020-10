Hvězda seriálu Krok za krokem musela na operaci: Ošklivě si poranila páteř

Nebyla to však jediná operace, kterou musela herečka v posledních letech podstoupit. Koncem loňského roku šokovala své příznivce když si zlomila pánev. Uvedla, že zranění způsobil její bohatý sexuální život. Se svým třiaosmdesátiletým manželem Alanem prý souložila dvakrát denně! Informoval o tom Daily Mail.

Suzanne si zkrátka snaží užívat život plnými doušky i přes přicházející stáří. Stále vypadá skvěle, dokonce napsala knihu A New Way To Age (Nový způsob, jak zestárnout), ve které hovoří o důležitosti spokojeného života, a to hlavně v pokročilém věku. Suzanne se nevzdává a hodlá si svůj život prožít naplno až do svých posledních dní.