Svatba na první pohled: Jak to dopadlo? Některé dvojice diváky překvapily!

Pavel a Štěpánka se k sobě měli již u oltáře, kde jako jediný z párů vyšvihli parádní líbačku, a na svatební hostině už řešili sex!

Parádní líbánky a vesměs idylické soužití této dvojice napovídalo, že budou ve vztahu pokračovat i po natáčení a nezklamali.

"Neumím si už představit, že by u mě Pája nebyl. Já mám pocit jako bych ho znala celý život. Když jsme se loučili, bylo mi hrozně líto, že by to nemělo pokračovat. Myslím že by jsme tomu rozhodně měli dát šanci," potěšila Štěpánka svého Shreka, který stejně jako ona chce nadále vztah udržovat.

Necháme se tedy překvapit, zda to párům vydrželo i pár měsíců po natáčení, nebo se jejich cesty v běžném životě rozešly…