Bylo mi stydno, co jsem vypustila z pusy: Natálka ze Svatby zpytuje svědomí

„Začínám být trochu nasranej, protože tvoje hláška, že při představě, že by měla přeskočit jiskra, se ti chce blejt, to už mě docela uráží,“ řekl František po příletu ze Zanzibaru a Natália spěšně odkráčela domů. Ale jen na chvíli. Momentálně spolu musí v rámci sociálního experimentu žít.

Za vyhrocený konec se Natália stydí. „Když jsem koukala na tuhle scénu, říkala jsem si o můj bože. Bylo mi stydno za sebe a co jsem to vypustila z pusy a taky co jsem to předvedla. To nejsi ty, říkala jsem si. Pomalu jsem si ani nepamatovala, že jsem to udělala,“ komentovala situaci Natálka pro Nova plus.