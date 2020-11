Po kom prahne Petra ze Svatby? Podle kamarádky si zaslouží tohohle sexy krasavce

Svatba na první pohled je podle kamarádů Petry skvělý experiment, ale sami by se do něj nepřihlásili. „Já si na jednu stranu myslím, že je super, ale na druhou stranu bych do toho nešla,“ tvrdí jedna z účastnic svatby. Přiznává, že pro Petru si představovala jiného partnera.

„Moje očekávání moc nesplňoval. Já jsem si představovala spíš takového Bena Cristovao. Ženich je trošku jiný typ, než by Péťa chtěla,“ myslí si její kamarádka a vlastně i ostatní. „Princezna ze začátku nevypadala moc nadšená, ale teď už je to lepší,“ tvrdí její kamarád.