Nevyjde jim to? Radek ze Svatby práskl, jak to bude s Natálkou a Františkem

V některých chvílích se dokázal i radovat. Třeba když zjistil, že jedou na líbánky do Portugalska. „Já jsem malej kluk v těhle ohledech, baví mě těšit se z takových věcí. Do Portugalska se člověk jen tak nedostane. Co bych tam dělal, když se tam nehraje fotbal,“ vtipkuje.

Posléze si ale Radek rýpnul do Natálky s Františkem. „Když se pak člověk zpětně dozvěděl, že někdo jel na Zanzibar…,“ naznačil, že Portugalsko je o hodně tříd níže. „Tady jsme alespoň mohli něco poznávat. Viděli jsme něco. Zanzibar je vyloženě líbánková destinace pro lidi, co se znají,“ vidí v tom pozitiva Simona.