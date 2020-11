René ze Svatby je pan dokonalý: Jeho tělo rozhicovalo už nejednu ženu

René je světoběžník. Žil osm let v Londýně. Do Čech se vrátil, když nastala koronavirová krize. V zahraničí měl většinou jen krátkodobé vztahy. Soustředil se totiž především na svou kariéru. Do Londýna před lety přijel s přítelkyní, se kterou byl dohromady dva roky.

Nakonec se ale bohužel rozešli. Všichni jeho přátelé už mají rodiny, tak i Reného přepadají podobné myšlenky… Rád by našel někoho, s kým by si rozuměl a u koho by našel pochopení. Přítelkyni či manželku, která by viděla svět podobnýma očima jako on a doplňovala ho.