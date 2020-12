Natálka a František nic? Ostatní taky? Svatba na první pohled po konci šokuje

„Alkoholismus, cigarety, hraní na automatech a všechny podobné závislosti. Plus násilí a hrubé, sprosté chování ke mně nebo k jeho rodině,“ vyjmenovala všechno, co má její nový manžel zakázané. Je zřejmé, že František jejím vysněným mužem není.

Není hrubián, ale vadí mu, když žena nemluví. Natálka ráda medituje a ticho miluje. Už předem je jasné, že spolu život nestráví Simona s Radkem. Z toho by se asi časem zbláznila. Radek totiž, dost možná i proto, že má vysoké IQ a EQ, neustále pláče, a to by nevydržela žádná žena.