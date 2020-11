Svatba na první pohled: Štěpánka a Pavel prozradili, jaká mají očekávání!

Na rozdíl od své, vědeckým týmem vybrané manželky, má Pavel Dlesk s internetovými seznamkami bohaté zkušenosti. Uplynulých osm let se sympatický kuchař seznamoval výhradně touto cestou! Jeho vztahy však nedopadly nikdy nejlépe a Pavel je už z opakovaného zklamání frustrovaný! Co tedy čeká od svatby naslepo?

"Žil jsem dlouho v zahraničí, a tak jsem byl zvyklý se seznamovat hlavně přes internet. Pořad mě zaujal především tím, že jsou do něj zapojeni odborníci, kteří páry dávají dohromady. Říkal jsem si, že mi třeba dokážou najít někoho, kdo se ke mně hodí. Taky mě dost zajímalo, jak to funguje. Za důležité považuji pravdomluvnost a taky věrnost. Myslím, že by partneři před sebou neměli nic skrývat. Problémy by měli řešit především společně, a ne s někým cizím, za zády toho druhého. Nesnáším přetvářku a lež," prozradil Pavel deníku Aha.

Dlesk navíc přiznává, že nepatří zrovna k nejtrpělivějším jedincům! "Co je horší − občas bývám netrpělivý a moc neumím na věci čekat," tvrdí o sobě. To by ale mohl být jedním z důvodů prvních neshod s temperamentní Štěpánkou!

Novomanželé spolu již ve třetím díle vyrazí na líbánky, kde se ukáže, jak moc jsou jejich povahy kompatibilní! Pokud vás zajímají osudy párečků z nové reality show, nezapomeňte si ve středu večer naladit TV Nova!