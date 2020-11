Co se děje za kamerou: Simona a Radek ze Svatby práskli info ze zákulisí

A jak se oba vyrovnávají s náhlou mediální slávou? „Já jsem zažil, že jdu po ulici a ostatní šeptají, zda je to on, není to on,“ popisoval Radek, co je pro něj nové. „Na sociálních sítích se to projevilo hodně,“ doplňuje ho Simona.

„Děkuju všem, co mi píší fakt krásné zprávy. Moc si toho vážím, snažím se odpovídat,“ dodává. Všechny pochopitelně zajímá, zda spolu jsou. To ale ani jeden nemůže prozradit. Faktem však zůstává, že ani slepec by nepřehlédl diametrální odlišnost povah.