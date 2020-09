Hádka Svěráka a Uhlíře: Kvůli písni k oscarovému snímky spolu měsíce nemluvili

Hádka kvůli textu

Během psaní textů k písním bývali většinou zajedno. Během psaní písně Chválím tě, země má, však přišel první velký spor. Každý z nich měl svou hlavu a svou představu o tom, jak by měla finální podoba písně vypadat.

„Měl tam něco jinýho, já mu říkal, že tohle ne. No, to bylo strašný, fakt strašný. Původně tam bylo, máš závoj z oblaků, kaštánku můj a to se mi nelíbilo,” nechal se slyšet Uhlíř v pořadu TV Prima 7 pádů Honzy Dědka.