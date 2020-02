Herečka Světla Svozilová: Oběť vlastní zahořklosti

V roce 1940 nastoupila do vinohradského divadla, kde zůstala až do odchodu do důchodu v roce 1968. Po válce, kdy většina filmových hvězd čelila podezření z kolaborace s nacisty, vycítila Světla šanci. Pamětníci vzpomínají, jak v klubu vinohradského divadla začala křičet na Adinu Mandlovou, ať táhne, že už tam nepatří a nyní budou hrát jiní.

Možná až chorobná touha po hereckém úspěchu zahnala Světlu do náruče komunistické strany, kde se začala velmi angažovat.