Sylvester Stallone děsí nápadníky svých dcer: Ty jsou z jeho chování zoufalé

Zdroj: Profimedia

Být dítětem známých osobností může mít celou řadu výhod. V případě dcer filmového rváče Sylvestera Stallona ale také spoustu negativ. Sophia, Sistine a Scarlet Stallone si nedávno postěžovaly na to, jak těžké je najít lásku. Jejich otec totiž všechny jejich nápadníky k smrti děsí a ti pak berou nohy na ramena.

Sestry Sophia, Sistine a Scarlet Stallone mají v lásce velkou smůlu. Ne snad proto, že by o ně nebyl zájem, nebyly by dostatečně krásné anebo snad sympatické, ale kvůli svému otci Sylvesterovi Stallonovi, který má o své dcery velký strach, a tak je velmi chrání. Leckdy to ale možná až přehání. O svém trápení se s humorem děvčata rozpovídala podle webu Insider v jejich reality show Rodina Stalloneových.

Zmizel a už ho nikdy neviděla

„Randit s někým, když máte takového otce, jako máme my, je velmi těžké. Pamatuju si, jak k nám jednou přišel můj dnes už bývalý přítel, aby se seznámil s mými rodiči. Ještě než vešel do domu, tak jsme se před dveřmi políbili. Najednou se podíval nahoru a vyděšeně se mě ptal, co to je. Na balkóně stál můj otec a díval se na nás. Vidět ale byla jen silueta jeho postavy. Říkám vám, že ten kluk rychle naskočil do auta a odjel. Pak jsem ho už nikdy neviděla,” vyprávěla se smíchem Sistine.

A podobnou zkušenost má i nejmladší Scarlet. „Když si domů přivedu kluka, stane se z táty opravdu Rambo,” prozradila kráska.

Dělá to prý pro jejich dobro

Přestože o záležitosti mluvily sestry s humorem, bylo znát, že je přehnaná péče jejich otce leckdy štve. Ten ale věří, že všechno, co dělá, dělá jen pro dobro svých dcer. V rozhovoru pro Wall Street Journal řekl, že přesně ví, jak „tihle kluci přemýšlí, protože kdysi byl sám jedním z nich”. „Já to chápu, je to prostě příroda, ale chci, aby si moje slova pamatovali. Řeknu jim: ‚Dobře, když se snažíš líbat mou dceru, je to jako bys líbal mně. Jsem se svou rodinou velmi propojený, a jakmile uděláš něco nevhodného, je to jako bys to udělal mě. A budeš z toho mít problém,” vzkázal nápadníkům svých dcer.