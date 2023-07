Sylvester Stallone spouští svou reality show: Prozradí vše o nádherných dcerách

Zdroj: Profimedia

Herecká legenda se nejspíš začala na stará kolena nudit, proto se rozhodla zpříjemnit sobě i fanouškům čas díky nové reality show ze svého života. Rambo v ní odhalí svůj vztah s dcerami či manželkou, ale i obavy, které tohoto drsňáka sužují.

O tom, že jsou dcery Sylvestra Stalloneho krásné, jste už nejspíš slyšeli, ale že se herec rozhodl přiblížit fanouškům svůj i jejich život, možná ještě nevíte. Tak je to tady, po vzoru Osbournový, Kardashianek či Štikových, má svou rodinnou reality show i legendární Sly!

Sylvester Stallone se nikdy netajil tím, že je na své dcery přísný a že dohlíží na to, aby se krásky uměly v případě napadení či únosu ubránit. Pokud byste tedy chtěli některé z bohyň něco udělat, raději si to rozmyslete, mohli byste skončit s monoklem pod okem, a to v lepším případě.

Sly je na své krásné dcery náležitě pyšný

Všechny děti Sylvestra jsou úspěšné, tudíž má být herec na co pyšný. A že má dětí víc než dost! Z prvního manželství s herečkou Sashou Czack má čtyřiačtyřicetiletého syna Seargeoha. Jeho druhý syn Sage bohužel zemřel v roce 2012 na infarkt. Stalloneho to tenkrát zničilo. Možná i právě proto dává na své dcery takový pozor!

Není žádným tajemstvím, že jim vybírá i partnery. Sama děvčata se svěřila, že když se jejich polovičky s bývalým Rambem setkají, většinou už se pak neozvou. Takhle jim prý tatínek překazil už nějaké to randíčko. Sophie, Sistine ani Scarlet si z toho hlavu nelámou, stojí se na ně totiž fronty a z nápadníků si tak mohou vybírat.

„Nevěřím jejich záměrům. Protože znám muže. Doufám, že se z nich stanou staré panny a zůstanou navždy doma,“ řekl se smíchem Sly pro magazín Today. Jediný partner, který prozatím prošel jeho sítem, je od dcery Scarlet a to proto, že s ním má stejné tetování.

Manželka i po padesátce vypadá naprosto skvěle

O tom, že Sylvester své dcery bezmezně miluje, svědčí i to, s jakou pýchou o nich mluví.

„Jsou vtipné. Nikdy nejsou zticha a umějí o sobě dát vědět, umějí se vyjádřit, “ pochvaluje si herec, který je doma v dámské převaze.

Dcery i manželka, jenž i po padesátce vypadá naprosto skvěle, pána domu milují a bezmezně podporují, proto šly i do bláznivého nápadu s vlastní reality show. Ta se bude jmenovat The Family Stallone a my můžeme doufat, že se brzy objeví i na některé ze streamovacích platforem v Česku.