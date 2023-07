Tadeáš Růžička si užívá na Mallorce: Fanoušky láká na svou verzi příběhu

Zdroj: Profimedia

Česká bojová scéna nemluví v posledních dnech o ničem jiném než o zoufalém činu jednoho z bojovníků Tadeáše Růžičky alias Mawara. Pětadvacetiletý zápasník zmlátil muže do bezvědomí a do toho si celý incident natáčel. To ovšem nebylo vše. Po zveřejnění videa v TV přišly výhružky jednomu ze známých reportérů. Mawar na sebe navaluje čím dál více problémů.

Růžička od problémů utekl se svou přítelkyní na Mallorku. Z letní dovolené poslal fanouškům první vzkaz k celé situaci. Svým vyjádřením všechny překvapuje, vypadá to tak, že ani nevnímá vážnost celé situace.

Konec kariéry

Pokud se prokáže, že na videu je jako útočník Mawar, může to být konec jeho kariéry. Bojovníkovi už nyní hrozí finanční pokuta, policejní výslechy a v krajním případě i odnětí svobody. Největším strašákem je pro Mawara ovšem fakt, že tento čin naprosto zničil jeho slibně rozjetou kariéru. Všechny bojové organizace od něj dávají ruce pryč. Talentovaný bojovník přišel do podvědomí fanoušků díky projektu Oktagon Underground. V prestižní evropské MMA organizaci pro něj už ovšem není místo. "Je to naprosté šílenství. To video je jedna z nejnechutnějších věcí, jakou jsem za 25 let viděl na domácí scéně. Nemá to vůbec co dělat s bojovými sporty ani s nějakým kodexem. "Jsem člověk, co vždycky dává další šanci. Tady můžu ale slíbit, že v Oktagonu se to již nikdy nestane. To video je totiž něco, co všechny posouvá o krok zpátky,"prozradil šéf organizace Oktagon na svém streamu.

Jak to tak vypadá, o Růžičkovo působení ve světě bojových sportů nestojí ani samotní zápasníci. Bojovník organizace Oktagon Jakub Dostál prozradil pro Šíp, že Mawar udělal ostudu všem sportovcům, kteří se věnují bojovým sportům. "Nevím co souboji předcházelo, zda si začal pan ležící na zemi, nebo Mawar. V každém případě, to co bylo na videu dál je jen důkaz toho,že nám zápasníkům ještě teď někteří lidé říkají primitivní zvířata. Tohle by se prostě stávat nemělo, vrhá to špatný stín i na nás ostatní. Agrese by měla zůstat v tělocvičně!"

Mawar mlží

Místo toho, aby zápasník přispěchal s oficiálním vyjádřením a sypal si popel na hlavu, kope kolem sebe. „Tohle je parazit number one. Ani policie mi nevolala, jen tahle krysa. Ať víte, poznáte,“ napsal Růžička na svém Instagramu, kde sdílel facebookový profil novináře a moderátora Krimi zpráv na CNN Prima News Michala Janotky. Moderátorovi v zápětí přišlo několik desítek výhružných zpráv od fanoušků Mawara. „Jen jedna zpráva pro svý fanoušky. Nevěřte žádným paparazzi. Žádným! Jsou to jenom krysy, co se snaží přiživit na jménu. Až vám řeknu pravdu, tak mě pochopíte,“ vyzýval Růžička fanoušky k trpělivosti z dovolené na Mallorce.

Mawarova verze příběhu zatím směřuje k tomu, že se jen zastával své partnerky. Příběh je z části podobný tomu, co má za sebou i staronový zápasník Michael Kotalík. Ten si za napadení odseděl 3,5 roku. "Kecali jsme a lehce popíjeli, i když já tedy moc ne, protože jsem měl krátce před zápasem. A netancoval jsem. Ta moje ale tancovat chtěla a zeptala se, jestli tedy může jít na parket s ním. Byl sice dost opilý, ale u našeho stolu se choval slušně, tak jsem řekl, proč ne. Pak jsem ale stál u baru a vidím, jak ji začíná mlátit, jak se k ní chová fakt hnusným způsobem. Než jsem se k nim dostal, ještě o ni stačil típnout cigáro. Tak jsem ho rychle vzal do mezipatra a tam to všechno začalo. Začal jsem na něj silně řvát. Ale fakt přísahám, že v tu chvíli jsem ho ještě nechtěl mlátit, jen vyhodit pryč. Křičel jsem na něj s tím, co si to jako dovoluje. On mi na to řekl, že já jsem stejně jen arogantní č*rák a ona pouze debilní k*rva. A vrhnul se na mě. Já mu fakt z reflexu zasadil pár ran a jedna z nich mu prý měla poškodit slezinu. Já si nic takového nevybavuji, ale asi ano. Pak už tam vtrhli jeho kámoši a on spolu s nimi zdrhnul někam pryč. Od té doby jsem ho neviděl. Až mi za půl roku zazvonila u dveří policie s tím, že jsem způsobil těžké ublížení na zdraví,"uvedl Kotalík pro web kaocko.cz. Oboum bojovníkům ve vyšetřovaní značně přihoršuje fakt, že jsou profesionální zápasníci. Své schopnosti by v takovýchto případech neměli vůbec použít.