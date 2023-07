Mawar není jediný, kdo má problémy se zákonem: Vězení zná Kincl, Vémola a další

Zdroj: Profimedia

Prosadit se v bojových sportech chce pořádnou dávku odvahy a urputnosti. K tréninku a přísnému jídelníčku patří také pořádná disciplína, právě tu si řada z bojovníků vyzkoušela už ve vězení. Oplétačky se zákonem měl kde kdo.

Zápasníci neseděli jen za bitky na veřejnosti. Mezi činy sportovců jsou i takové věci jako vydírání, ublížení na zdraví a omezování osobní svobody. Ve vězení byl Patrik Kincl, Karlos Vémola, Michal Kotalík nebo Martin Šolc.

Temná minulost

Pro řadu bojovníků byla ztráta svobody varovným signálem. Jejich život se po odchodu z vězení ubíral už správným směrem. Zkušenosti s odnětím svobody má například i Patrik Kincl. Jeden ze současných šampionů Oktagonu v mládí seděl za vydírání, ublížení na zdraví a omezování osobní svobody. Ve vězení byl dva roky. Další z kategorie trestanců je i Karlos Vémola. Ten si odseděl pů roku za daňové úniky. V souvislosti s jeho osobou se spekulovalo o tom, že byl do vězení poslán za pěstování marihuany. Tuto informaci poslal do světa anglický deník Mirror. Podle zmíněného deníku měl mít zápasník se svou tehdejší partnerkou celkem tři pěstírny marihuany na různých místech v Anglii.

Vražda a napadení

Poněkud závažnějších činů se dopustili zápasníci Kotalík a Šolc. Zajímavé je, že v obou případech šlo o ženu. "Kecali jsme a lehce popíjeli, i když já tedy moc ne, protože jsem měl krátce před zápasem. A netancoval jsem. Ta moje ale tancovat chtěla a zeptala se, jestli tedy může jít na parket s ním. Byl sice dost opilý, ale u našeho stolu se choval slušně, tak jsem řekl, proč ne. Pak jsem ale stál u baru a vidím, jak ji začíná mlátit, jak se k ní chová fakt hnusným způsobem. Než jsem se k nim dostal, ještě o ni stačil típnout cigáro. Tak jsem ho rychle vzal do mezipatra a tam to všechno začalo. Začal jsem na něj silně řvát. Ale fakt přísahám, že v tu chvíli jsem ho ještě nechtěl mlátit, jen vyhodit pryč. Křičel jsem na něj s tím, co si to jako dovoluje. On mi na to řekl, že já jsem stejně jen arogantní č*rák a ona pouze debilní k*rva. A vrhnul se na mě. Já mu fakt z reflexu zasadil pár ran a jedna z nich mu prý měla poškodit slezinu. Já si nic takového nevybavuji, ale asi ano. Pak už tam vtrhli jeho kámoši a on spolu s nimi zdrhnul někam pryč. Od té doby jsem ho neviděl. Až mi za půl roku zazvonila u dveří policie s tím, že jsem způsobil těžké ublížení na zdraví,"uvedl Kotalík pro web kaocko.cz. Za tento čin si odseděl 3,5 roku.

Nejhoršího trestného činu se dopustil MMA zápasník Martin Šolc. Ten ve svých šestadvaceti letech vyfasoval 11 let ve věznici s ostrahou za vraždu manžela své milenky. Šolc měl podle rozsudku v noci vylákat mobilním telefonem muže z bytu, kde ho měl před domem popravit osmi kulkami z neznámé nelegálně držené zbraně. Po návratu z vězení stihl ještě parádní kariéru v MMA. Zápasil dokonce i s Michalem Kotalíkem.

Konec kariéry

Všichni tito muži se i přes své prohřešky vrátili do rozjeté kariéry zápasníků, nebo ji naopak začali brát více vážně. Útrum podle všeho bude mít nejnovější problémista Tadeáš Růžička alias Mawar. Na videu, které koluje po internetu bije muže, který je v bezvědomí a ještě se mu u toho směje a natáčí si ho. Od Růžičky se distancují nejen MMA organizace ale i jeho kolegové. Jak to tak vypadá, tento čin se zkrátka neodpouští. Zápasník Jakub Dostál prozradil pro Šíp, že Mawar udělal ostudu všem sportovcům, kteří se věnují bojovým sportům. "Nevím co souboji předcházelo, zda si začal pan ležící na zemi, nebo Mawar. V každém případě, to co bylo na videu dál je jen důkaz toho,že nám zápasníkům ještě teď někteří lidé říkají primitivní zvířata. Tohle by se prostě stávat nemělo, vrhá to špatný stín i na nás ostatní. Agrese by měla zůstat v tělocvičně!" To další ze zápasníků Jiří Sněhulák Jaroš by Mawara vyhodil i z tělocvičny. „Nic moc kromě toho videa o tom nevím,ani co tomu předcházelo. Pokud někoho zmlátil jen tak a ještě místo pomoci do něho kopal,tak je rozhodně všechno špatně. Místo sportu by měl někde pomáhat ve štole,“dodal pro Šíp.

Celá situace je zatím ve fázi vyšetřovaní. Policie hledá svědky i muže, kterého údajně Růžička zmlátil. Zápasník si zatím užívá na dovolené se svou partnerkou a fanoušky láká na svou verzi příběhu.