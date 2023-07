Tadeáš Růžička napadl svou přítelkyni: Brunetka na Instagramu nastínila problémy

Zdroj: Profimedia

Tadáš Růžička má evidentně pořádný problém se sebeovládáním. Na veřejnost uniklo další video, ve kterém má násilnické sklony. Tentokrát se mu pod ruce dostala jeho přítelkyně. Incident zaznamenal na kameru jeden z přihlížejících kolemjdoucích.

Ze záznamu je znát, že se ho jeho partnerka bojí. Podle videa i vyjádření člověka, který jej pořídil, je zřejmé, že dívka dostala od Mawara facku. Zatímco poslední jeho exces se odehrál v nočních hodinách na prázdné ulici, tentokrát mu nevadil ani fakt, že je denní světlo a kolem spoustu lidí.

Šokující svědectví

Video poskytl pro Extra jeden z pohotových přihlížejících. „Vyšel jsem z metra a viděl jsem Mawara s holkou. Ona byla rozrušená a volala o pomoc. Křičela, že ji napadl a dal jí pěstí nebo facku. Byla v šoku a hodně mimo. Ve videu je vidět, že měla strach a on se choval jako psychopat. Pak se rozdělili a každý odešel na jinou stranu,“ popsal situaci svědek. Hádka a postrkovačka před obchodním centrem byla až dohra toho, co se odehrávalo při cestě z metra. Růžička se snažil přítelkyni uchopit, ta se mu ale vytrhla z ruky a praštila ho do hrudníku. Ve chvíli, kdy se od něj snažila odejít, ji Růžička dohnal. "Dal jsi mi facku, ty jsi slíbil, že to nikdy neuděláš," řekla mu vystrašená dívka a snažila se utéct. "Pomoc, pomoc, on mě mlátí," křičela zoufale. Po jejím volání pomoc to Růžička vzdal a šel pryč. Nutno ovšem zmínit, že facka na záznamech není vidět.

Trable v ráji

Není to přitom tak dávno, co Růžička trávil s půvabnou brunetkou společnou dovolenou u moře. Kráska na svůj Instagram přidala fotografie s komentářem, který naznačuje leccos. "Ale co je to k*rva za lásku bez bolesti, bez utrpení,?“ptala se u snímků z Mallorcy. Ještě na jedné z fotografíí se ke svému milému láskyplně tiskla. Vypadalo to tak, že za svým partnerem i v jeho těžké situaci stojí. Konec konců samotný Mawar sdělil, že k noční potyčce došlo právě kvůli tomu, že muž, kterého zmlátil, ohrožoval jeho přítelkyni. Jeho čin odsoudila už řada předních osobností MMA scény. Vyšetřování a celá kauza ho mohou stát dobře rozjetou kariéru.