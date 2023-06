Tajemství Miloše Formana: Rozhádal slavné sestry Brejchovy na smrt

Zdroj: Profimedia

Náš nejslavnější režisér oceněný Oscarem nebyl vždy považován za dokonalého gentlemana, své by o tom mohly vyprávět Jana a Hana Brejchovy, které se kvůli němu rozhádaly tak, že spolu nemluví už přes padesát let.

Sestry Jana a Hana Brejchovy byly nerozlučnými kamarádkami do doby, než potkaly Miloše Formana. Ten se totiž do jedné z nich zamiloval a vzal si ji za ženu, ale nikdy ji neobsadil do žádného ze svých filmů, zato její sestra dostala roli rovnou ve snímku oscarovém. Tím mezi sestry zasel takovou nenávist, která trvá už více než padesát let.

Miloš Forman se seznámil s šestnáctiletou Janou Brejchovou, když přišla na konkurz k filmu Štěňata. Konkurz probíhal v pražském hotelu Palace, kam Brejchová dorazila. V porotě tenkrát seděl i sám Forman.

„Nic mi to jméno neříkalo. Netušila jsem vůbec, o koho jde,“ řekla před lety Brejchová deníku Aha!.

Tenkrát jí bylo divné, proč jí pokládá divné otázky, jako třeba zda s někým chodí a podobně. Odvětila mu tenkrát, že mu do toho nic není a co si to dovoluje jí vůbec tykat, čímž ho úplně dostala. Roli tehdy získala a s ní i Formanovo srdce.

Janu Brejchovou se snažil ulovit, ona zpočátku váhala

Snažil se jí sbalit, seč mu síla stačila. Pozval ji na rande, ona nepřišla. Následoval další pokus.

„Druhý den mne po natáčení chytil za ruku a řekl: Vzal jsem si motorku a pojedeš se mnou rovnou odsud do Splavů, kde mám bráchu,“ vyprávěla herečka, která už další pozvání neodmítla a tak začala velká a vášnivá láska.

Rodiče Brejchové však Formana nemohli vystát, dceři vztah s ním zakázali a když si nedala říct, vyhodili ji z domu. Jana si tehdy našla pronájem a začala se o sebe starat. Do bytečku za ní však Forman také nemohl, bytná byla velmi přísná a návštěvy si nepřála. Aby si tedy mladí milenci mohli užít trochu soukromí, musel za ní lézt režisér oknem.

Formana takovéto schovávání přestalo po nějakém čase bavit, tak se pochlapil a požádal o Jany ruku. Pár se nakonec v roce 1958 opravdu vzal a sestěhoval se. Ale ani to nebylo Milošovi dost, začal trávit hodně času v divadle a následně se přišlo na to, že ji podvádí s jednou baletkou ze souboru.

„Řekl mi, že mám být ale klidná. Ona je prý jen zamilovanost, kdežto já láska na celý život. Že ho ta baletka brzy přejde, protože je to jako choroba, ze které se vyléčí,“ prozradila Jana, která mu to tenkrát uvěřila. Nakonec ale i jí došla trpělivost a po jednom zájezdu, kam jela i ona baletka, dala režisérovi košem.

Hana byla do Formana dlouho platonicky zamilovaná

V té době také začal vznikat scénář k filmu Lásky jedné plavovlásky, kde Forman nabídl hlavní roli Janině sestře Haně. Ta byla mladší, naivní a do Formana beznadějně zamilovaná. V době natáčení jí bylo pouhých osmnáct let. Film sklidil neuvěřitelný úspěch a mladší sestry z rodiny Brejchových udělal přes noc hvězdu první velikosti.

„Jakmile jsem se rozhodl natočit Lásky, hned jsem věděl, že chci Hanu. Jana byla skvělá a krásná herečka, nikoliv ale pro typ postavy Anduly. Ta potřebovala jednoduchou a ne tak pěknou Hanu,“ uvedl své rozhodnutí na pravou míru režisér.

Když byl film nominován na Oscara, doprovázela Hana Miloše na všech festivalech po světě. Stala se z ní skutečná hvězda. To Jana nerozdýchala a začalo peklo. Tvrdila, že jí Hana vyfoukla slávu před nosem a nenechala na ní nit suchou. I přesto, že obě sestry mají dnes už požehnaný věk, nikdy se spolu nesmířily a nevypadá to, že by k tomu mělo někdy dojít.

Forman byl s oběma ženami jeho života v kontaktu, dokud mu to zdraví dovolovalo. Nakonec ale i on odešel na druhý břeh a rozhádané sestry se mu tak dát znovu dohromady nikdy nepodařilo.