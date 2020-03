Tamaře Klusové koronavirus otevřel oči, chce změnu v manželství!

Po vážném rozhovoru Klusových přišel stav karantény skutečně "jako na zavolanou." Tamara Klusová dokonce tvrdí, že to přineslo její rodině veliké štěstí, protože konečně mohou trávit čas společně!



"Zažíváme opravdové štěstí. Ano, máme strach o všechny dědečky a babičky světa , snažíme se pomáhat, sdílet, hrát pro vás, nahrávat, tvořit ale ze všeho nejvíc si užíváme společného času, který zatím nemá žádné ohraničení! Kolikrát jsem sama napsala, nebo četla ve všech možných statusech větu: Kéž by šel zastavit čas, nebo Kdy ty děti tak vyrostly? Že se naučíme číst, nebo začneme psát blog? A teď to všechno můžeme žít a vším tím, po čem toužíme, můžeme být. Není to požehnání? Není to ta nejúžasnější výzva pro život?"

Pro Klusovi evidentně karanténa není žádný problém a na rozdíl od většiny smrtelníků si tihle dva konečně užívají chvilky pouze pro sebe. A jak to máte doma vy? Ještě jste nedostali chuť svého partnera vyměnit, či poslat na jinou planetu? Nebo mát také doma druhé líbánky?