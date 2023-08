Šťastná Taťána Kuchařová: Chytila znamení velké lásky! Přijde další svatba?

Zdroj: Profimedia

Taťána Kuchařová má za sebou velice náročné životní období. Miss World se rozvedla s manželem Ondřejem Brzobohatým a jejich rozpad vztahu rozhodně neprobíhal v přátelském duchu. Modelka už ovšem za vším udělala tlustou čáru a na svatbě své sestry dokonce chytila svatební kytici. Že by se schylovalo k další veselce?

Taťána Kuchařová se před nedávnem zúčastnila svatby jedné ze svých dvou mladších sester. Kristýna Kuchařová se minulý víkend provdala za svého dlouholetého přítele Ondřeje Přibyla.

Veselka se konala památkově chráněném Kostele Nejsvětější Trojice v Opočně na Trčkově náměstí. "Tak jsme ji provdali… paní Přibylová," pochlubila se Taťána v příběhu na Instagramu, kde sdílela momenty ze svatebního dne. Společně se svou další sestrou Livií šla Kuchařová za družičku a veselku si naplno užila.

Po obřadu se svatebčané přesunuli do penzionu Kozí Chlívek v obci Deštná v Orlických horách, kde probíhaly další oslavy. Když pak nevěsta tradičně házela nezadaným ženám kytici, chytila ji právě Taťána. Kuchařová si od rozvodu velice chrání soukromí a proto není jasné, zda aktuálně má nová vztah, či nikoliv. Podle rozesmátého výrazu modelky to ale vypadá, že je nyní opravdu šťastná. Že by se tedy vydala k oltáři i podruhé? To ukáže až čas. Mezitím si ovšem kráska zařídila vlastní zázemí, kde bude moci budovat nové začátky.

Nové začátky, nové bydlení

Taťána Kuchařová si před nedávnem udělala radost a pořídila si vlastní bydlení. Po rozpadu manželství se s bývalým manželem Ondřejem Brzobohatým dohodli, že prodají společný smíchovský byt a získaných 17 milionů si rozdělili rovným dílem.

Nabyté peníze se rozhodla královna krásy ihned investovat do další nemovitosti. Dle katastru nemovitostí si modelka koupila bytovou jednotku v domě na pražských Vinohradech pouze kousek od místa, kde jeden byt vlastní a jeho kupní cena činila 7 milionů a 650 tisíc korun.

Kuchařová částku uhradila v hotovosti, jelikož po prodeji bytu na Smíchově měla částku předem na svém účtě.

Kuchařová po rozvodu opět září štěstím