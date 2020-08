Dívka z Techtle Mechtle, která šířila koronavirus: Vyhrožovali mi rozbitím hlavy

„Chápu, že na mě byli lidé naštvaní. Přišli kvůli tomu o sportovní přípravy, o příjem, dovolenou a další věci. Ale přece jenom, když se jde někdo bavit do klubu, uzavřeného prostoru, kde nikdo nemá roušku a kvůli hlasité hudbě se tam návštěvníci navzájem překřikují, musí počítat s tím, že by se tam mohl eventuálně nakazit. Ale i přes to mě překvapilo, kolik lidí dokáže být až nenávistných,“ říká zaraženě.

„Lidé mi ironicky gratulovali k napsaným článkům a „slávě“, vytvořili meme, diskutovali o mně nehezky v komentářích, vyhrožovali mi, že mě pobodají, rozbijí hlavu,“ prozrazuje dívka nechutnosti, které jí lidé píší.