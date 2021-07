Tečka a čTečka: Jak používat obě aplikace při cestování nebo posezení u piva

Nová mobilní aplikace od ministerstva zdravotnictví Tečka je velkou pomocí pro všechny, kteří se potřebují identifikovat a prokázat svoji bezinfekčnost při cestování do zemí Evropské unie. Program funguje jak pro iPhony, tak pro mobily se systémem Android. Výhodou aplikce je, že umožňuje uložení certifikátů všech členů rodiny a dalších osob. K přečtení QR kódů pak slouží druhá aplikace čTečka.

I když došlo k uvolnění většiny proti-pandemických opatření, ještě stále je potřeba na mnoha místech prokázat bezinfekčnost – ať už při cestách do zahraničí nebo například na koncertě. Při těchto příležitostech lidem poslouží aplikace Tečka, kterou si snadno stáhnou do mobilního telefonu na webu Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně ji využívá už půl milionu obyvatel. Program přitom funguje velmi jednoduše zobrazením QR kódu z certifikátu. Ten je zabezpečný digitálním podpisem, který úřední dokument chrání před paděláním.

Informace z certifikátu se aktualizují

Aplikace Tečka slouží k přímému stažení certifikátu do mobilního telefonu. Druhou možností, jak program využít, je pak aktivní propojení Tečky s databází Ústavu zdravotnických informací a statistiky. To znamená, že informace z certifikátu se pravidelně aktualizují ve chvíli, kdy dotyčný absolvuje nové antigenní nebo PCR testy nebo například dostane druhou dávku vakcíny proti nemoci covid-19. V budoucnu by v Tečce mohl být uložený také termín dalšího přeočkování. Pokud je certifikát aktivní, pak ukazuje, jak dlouho bude ještě platit aktuální test na koronavirus.

„Tečka aktualizuje svoje parametry, tedy validační pravidla a podpisové certifikáty států EU příbližně každých 24 hodin," uvádí se na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dobrou zprávou je to, že vícečlenné domácnosti nebo skupiny přátel mohou do Tečky nahrát více certifikátů. To je možné provést dvěma způsoby. Buď se daný certifikát stáhne na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nebo lidé použijí druhou aplikaci čTečku, do které si naskenují QR kód z již vydaného nebo staženého certifikátu. Podle úřadu by platnost certifikátu, který bude stažený v Tečce, měla být ověřitelná i bez přístupu k internetu.

Pokud je podpis platný, svítí zelená

Při kontrole certifikátu se QR kód skenuje pomocí fotoaparátu v mobilním telefonu. Tím se automaticky ověří platnost podpisu. Jestliže je certifikát platný, pak se display telefonu rozsvítí zeleně. V opačném případě se ukáže červené světlo. U certifikátu bude viditelné jméno osoby, datum narození, platnost certifikátu a očkovací látka, kterou jedinec dostal, tvrdí ministerstvo.

Covid pasy, které jsou potvrzením o bezinfekčnosti, začaly v zemích Evropské unie a Srbsku platit 1. červnece. Za bezinfekční jsou považováni lidé, kteří nemoc covid-19 prodělali v posledních 180 dnech, mají za sebou druhou dávku očkování nebo se mohou prokázat negativním testem na koronavirus. Pasy se mohou využívat při vstupu na společenské a kulturní akce nebo při využití kosmetických a kadeřnických služeb.

Bezinfekčnost mohou lidé ale i nadále prokazovat pomocí vytištěného certifikátu, který si stáhnou na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky v sekci Očkovací portál občana. Tam se přihlásí tak, že vyplní svoje rodné číslo a číslo občanského průkazu. Následně jim přijde na mobilní telefon SMS zpráva s přihlašovacím kódem. Jakmile ho přepíšou, Očkovací certifikát se automaticky načte.

Podívejte se na video, které o očkování natočil známý youtuber Lukáš Fritscher alias Lukefry.

Zdroj: Youtube