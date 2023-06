Smutné přiznání Terezy Brodské: Brejchová ji opustila, mami říkala své tetě

Zdroj: Profimedia

Oblíbená herečka Tereza Brodská nechala opět nahlédnout do vzpomínek na své dětství. Tentokrát se vrátila až do věku, kdy se učila mluvit a chodit. I když je v těchto chvílích pro děti nejdůležitější matka, Tereza měla za svou biologickou maminku náhradnici.

Už když jí bylo šest týdnů, začala ji vychovávat teta. Jejich vztah byl až tak blízký, že jí začala říkat „mami“. S tetou takhle fungovala až do té doby, než začala chodit do druhé třídy základní školy.

Šest let u tety

Za vším stála práce Jany Brejchové. Populární herečka měla velmi slibně rozjetou kariéru, starost o dítě by tak její práci značně poznamenala. Tereza jí toto rozhodnutí nevyčítá. Dokonce se nechala slyšet, že nejraději vzpomíná právě na prvních šest let života. „Profesně jsem to pochopila, z lidského úhlu ne. Já jsem práci vždycky podřizovala rodině. Mámě ale nic nevyčítám. Nikdy jsem kvůli tomu nebyla nijak zahořká,“ prozradila v rozhovoru pro Český rozhlas Plzeň. Poté, co si Brejchová Terezu vzala od své starší sestry Blanky, přestěhovaly se společně k jejímu tehdejšímu příteli Jaromíru Hanzlíkovi.

Druhá matka

Pro Terezu byla teta Blanka jako druhá máma. „Blanka mne přebalovala, krmila, byla u mých prvních slov, prvních krůčků, hrála si se mnou. Stala jsem se členem její rodiny. Milovala jsem je a oni mě – a možná mně i někdy nadržovali, přestože měli své dvě vlastní děti. Ale já jsem je brala jako vlastní, úžasné sourozence a oni mě jakou malou sestřičku. Takže… máma Blanka, táta Vláďa, máma Jana, táta Bróďa! Miluji vás všechny,“ vyznala se Brodská na svém Instagramu.

Životní lekce

Způsob, jakým vedla Terezina matka rodinný život, se Tereze pochopitelně nelíbil. Sama má proto priority uspořádané zcela jinak. „Asi jsem potřebovala určitou stabilitu, kterou jsem v dětství nikdy neměla, kromě té neuvěřitelně harmonické doby od svých šesti týdnů do šesti let, kdy jsem bydlela u nejstarší máminy sestry a jejího muže s jejich dětmi. Pro mě je stabilita a rodina ohromně důležitá,“ dodala.