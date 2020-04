Deprese a nadváha! Brodská ze Slunečné prozradila, jak to překonat

„Já působím ve správní radě dětské chirurgie v Motole a pořádala jsem akci spojenou předáváním šeku v Malostranské besedě. Vždycky mi tam zpívají kamarádi a loni tam zpívala i Marta Jandová. Potom mi volala, jestli bych nešla do její talk show, tak jsem šla a potkala se tam s Lenkou Hornovou, která se mě tam zeptala, jestli nechci jít do připravovaného seriálu,“ prozradila Brodská webu eXtra.cz.

„Když mi řekla, že se to jmenuje Slunečná, hned jsem si řekla, že by mi to mohlo přinést do života něco hezkého. Moji rodiče měli totiž od roku 1963 chalupu na Slunečné. Když mi potom řekla, kdo v tom bude hrát, byla jsem nadšená,“ vysvětlila Brodská. S chalupou na Slunečné se jí pojí veselé i smutné vzpomínky. Její otec, Vlastimil Brodský, se tam totiž zastřelil.