Tereza Černochová a její ostrý vzkaz Sagvanu Tofimu: Vezmu ho po krkem!

Zdroj: CNC / Pavel Machan, Martin Hykl, David Kundrát / CNC / Profimedia

Tereze Černochová je známá mimo jiné svým ostrým jazýčkem, který předvedla i v show 7 pádů Honzy Dědka. Zpěvačka zavzpomínala na začátky své kariéry, kdy se setkala se Sagvanem Tofim. Ten ji tehdy urazil a Tereza mu ani po letech nemůže přijít na jméno. Černochová dokonce nazvala Tofiho blbcem a chudákem!

Donedávna nikdo neměl ani tušení, jak to vře mezi Terezou Černochovou a jejím kolegou z branže Sagvanem Tofim. To se ovšem změnilo rozhovorem zpěvačky v 7 pádech Honzy Dědka, kde se vyjádřila k hvězdu filmů Kamarád do deště a vyhlášenému bouřlivákovi, který měl v posteli známé krasavice jako Simonu Krainovou.

Černochová si s Tofim rozhodně nebrala servítky a svým košatým slovníkem ho v pořadu několikrát nazvala hanlivými výrazy. "Sagvan Tofi je prostě blb!" vyhrkla na překvapeného moderátora, který podobnou odpověď evidentně vůbec nečekal.

"Mně jako dívce před zraky vydavatelství řekl památnou větu, že já nikdy s tím, jak vypadám, nebudu zpěvačka, a už vůbec ne dobrá a populární," vysvětlila Tereza, co se před lety mezi ní a Sagvanem odehrálo. "Mě to tenkrát píchlo u srdce a zamotalo mi to hlavu. Od té doby jsem ho neviděla. Ale těším se, až na něj narazím…" dodala dcera zpěváka Karla Černocha.

Někdy je lepší držet mordu

Tereza Černochová ani po letech Sagvanofi Tofimu evidentně neodpustila a dokonce už má nachystaný scénář, kdyby se s umělcem setkala tváří v tvář.

"Vezmu ho pod krkem a řeknu mu: Chlapče, tak se na mě podívej. Někdy je lepší držet mordu!" vzkázala drsně Tofimu s vědomím, že se k němu vzkaz brzy dorazí. "Ale nekopejme do chudáka, přátelé…" doplnila poté, co viděla zaskočený výraz moderátora Honzy Dědka.

Černochová poslední roky v televizi zazářila například v pořadu StarDance a věnuje se převážně muzice. Objevila se například také ve filmové komedii Bourák v hlavní roli s Ivanem Trojanem, kterou ovšem kritici i veřejnost označili za nepovedenou. "To byl propadák. Já hraju zásadně v neúspěšných věcech. Když já něco dělám, je to většinou neúspěšný… Kromě Monkey Business!" přiznala zpěvačka a příležitostná herečka.

Křivdu z minulosti si nese Černochová dodnes a chystá odplatu