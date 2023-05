Sex pod vlivem prášků: Pašeračka Tereza spala s klienty, když byla v limbu

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková dostala za pašování téměř devíti kil heroinu čtyři roky natvrdo v pákistánské věznici Kot Lakhpat a nyní postupně na placené platformě HeroHero odkrývá celý svůj příběh od začátku. Rodačka z Uherského Hradiště si prošla peklem, které ale začalo dávno předtím, než se ocitla s kufrem plným drog na letišti.

Příběh Terezy Hlůškové oběhl doslova celý svět. Mladá blondýnka byla v roce 2018 zadržena na letišti v Láhauru a celníci tehdy v jejím kufru našli bezmála devět kilogramů heroinu. Ačkoliv Češka od začátku tvrdila, že o drogách v zavazadle neměla tušení, soudce její verzi neuvěřil a poslal ji na osm let a osm měsíců natvrdo do vězení.

Tereza nakonec v pákistánském kriminále strávila polovinu trestu, tedy čtyři roky, a to hlavně díky skvělému advokátovi Saif Úl Malúkovi. Hvězdný právník se ujal její obhajoby a podařilo se mu přesvědčit soud, že Hlůšková o drogách netušila a byla vlastně obětí. Celý příběh rodačky z Uherského Hradiště sahá ale mnohem dál. Vše začalo v době, když rozjela svou kariéru společnice.

Hlůšková se tehdy živila vlastním tělem a dokonce přišla o dítě. "Zažila jsem potrat, zažila jsem autonehodu, dvě operace břicha. Zažila jsem, kdy mi hodil někdo asi něco do pití a musela jsem spát s lidmi, aniž bych to věděla," zavzpomínala ve svém podcastu na temné období.

Šikana bachařek

Tereza Hlůšková se mimo jiné vrátila i k prvnímu soudu. "Byly to dva brutální týdny. Nemohla jsem dělat nic, co jsem mohla dělat dřív," přiznala pašeračka s tím, že se přesto na stání velice těšila. "Dala jsem si na sebe černé tričko, černé legíny, červenou koženou bundu. Holky mi navlnily trošku vlasy," popsala Tereza své přípravy.

Pak ale dorazila bachařka a ta jí sdělila, že v takovém oblečení rozhodně jít nemůže. Hlůšková se proto vrátila na celu, kde si od svých spoluvězeňkyň vypůjčila jiný model. "No vidíš, takhle ti to sluší," pochválila ji dotyčná žena a ihned na to jí oznámila, že byl soud kvůli stávce zrušen.

"Dneska soud není, venku je stávka, takže máš soud odročený za týden," řekla Tereze. Podle Hlůškové zaměstnankyně věznice velice dobře věděla, že se ten den z budovy nedostane, záměrně ji ale nic neřekla a škodolibě se těšila z jejího zklamání. "To mi mohla říct ráno, když jsem vstala nebo když mě poslala zpátky. Jí to dělalo dobře. Já se půjdu převléct, budu se těšit, že ten soud je," popsala blondýnka šikanu od bachařek a dodala, že se podobné příběhy stávaly v Pákistánu často. Soud pro ni totiž znamenal jediný den, kdy mohla zavolat své rodině a dostat se do styku s okolním světem.

