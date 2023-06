Tereza Kostková zažila kruté časy: Slova o rozvodu i nenávisti

Zdroj: Profimedia

Když se herečka rozváděla s prvním manželem, režisérem Petrem Kracíkem, chtěla, aby vše probíhalo v klidu a přátelském duchu. Ne vše se ale podařilo tak, jak by si nejspíš přála a ne všechny okamžiky zvládla s úsměvem, jak si předsevzala.

Herečka Tereza Kostková se netají tím, že nemá ráda vypjaté situace a že miluje, když se mají všichni rádi, vychází spolu a umí se slušně chovat. Stejně to měla i při svém rozvodu, kdy si přála, hlavně aby vše proběhlo v klidu a bez emocí.

Terezu Kostkovou můžete každý týden vídat na televizních obrazovkách v komediálním seriálu Jedna rodina, kde hraje ženu, které utekl manžel za mladší ženou a ona tak nelenila a ukradla jiného muže od rodiny. V soukromém životě to měla Kostková však naopak, byla to právě ona, koho podváděl manžel a kvůli tomu následně došlo k rozvodu.

Rozvod se snažila zvládnout se ctí kvůli synovi

Ten se odehrál v roce 2015 a situace nebyla vůbec snadná, Tereza má totiž s bývalým manželem, režisérem Petrem Kracíkem, jediného syna Tondu. Právě kvůli němu se snažila najít s nevěrníkem společnou řeč. Hlavně, co se týče péče a výchovy, kterou chtěla spolu se svým exmanželem sladit.

„Oba nás s Petrem rozchod bolel. Ale oba jsme chtěli, aby nebolel našeho Toníka. To, co bylo mezi námi, nesouviselo s naším rodičovstvím. Nikdy jsem k Petrovi necítila nenávist a nikdy jsem o něm neříkala nic negativního. Mluvit před dítětem křivě o jeho tátovi mi přijde hanebné. Vždyť je to partner, kterého jsem si vybrala, se kterým mám dítě, tak přece nemůžu ty společné roky spláchnout. Tím bych spláchla i sama sebe,“ prozradila herečka pro ahaonline.cz.

Největší problém však nastal, když se právě Toník začal ptát, proč se jeho rodiče rozvedli. Herečka se rozhodla, že mu musí odpovědět citlivě, ale pravdivě. Jak je ale jejím dobrým zvykem, nechtěla přitom na synova otce plivat špínu.

Na otázky od syna se rozhodna odpovídat citlivě, ale pravdivě

„Jediná šance, jak všechno zvládnout, je chovat se upřímně. Odpovídat upřímně na všechny otázky. Tonda se v různých fázích dospívání začal ptát. Vždy jsem se mu pokoušela všechno vysvětlit, aby pochopil to, že i když nám s jeho otcem něco nevyhovovalo, v žádném případě to neznamená, že jeho táta je špatný nebo že by měl být špatný jejich vztah. A velmi si vážím toho, že mají hezký vztah,“ svěřila se Tereza a dodala, že stejně to má i její nový manžel se svou bývalou rodinu.

Tři roky po rozvodu si totiž herečka na utajovaném obřadu vzala dalšího režiséra a herce, a to Jakuba Nvotu. Ten se také rozešel se svou ženou na Slovensku, a i přesto mají naprosto skvělý vztah. Syn Kostkové Tonda tam dokonce jezdí za dětmi z Nvotova prvního manželství na návštěvu.