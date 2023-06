Přítel a děti si dobírají Terezu Pergnerovou: Za vším stojí velká životní změna

Zdroj: Profimedia

Slavná česká moderátorka Tereza Pergnerová se blíží k velkému životnímu milníku. Osmačtyřicetiletá Tereza se smiřuje s jistými životními změnami, které v tomto období ženy nastávají.

Tuto životní etapu zvládá hvězda pořadu Eso s naprostým nadhledem i díky svému partnerovi Jiřímu Chlebečekovi. Společně tvoří pár už od roku 2006.

Pan dokonalý

Moderátorka, která je už nějakou tu chvíli mimo televizní obrazovky, promluvila o tom, jak to nyní v jejím životě vypadá. „Já to vítám! Ale samozřejmě je to dáno tím, že mám partnera, jakého mám. Přechod je období, kdy jsme my ženy mnohem citlivější, a pokud žijeme s člověkem, který to nerespektuje, tak to může být velmi těžké. Rány způsobené v tomhle období jsou bolestivé a hned tak se nezahojí," prohlásila pro časopis Vlasta Tereza Pergnerová na prahu padesátky.

„Ono je to možná i o humoru. Můj muž používá ten hodně černý, stejně jako kdysi můj táta. Jenže od něj jsem to jako nejistá puberťačka nedovedla přijmout. Od partnera coby dospělá a zkušená žena už ano. Navíc on na téma menopauza žertuje od mých třiceti. Vždycky mi říkal: ty budeš v přechodu strašná! A když jsem mu pak oznámila, že nadešel ten čas, tak prohlásil, že si začne hledat nějaké jiné ubytování a vrátí se, až to přejde… Musím říct, že je to obrovská úleva mít někoho takového po boku. Tím, jak na tohle téma žertujeme, se necítím ve své situaci osamělá. A hlavně nemusím nic lakovat na růžovo, což mi dává energii," prozradila nadšeně moderátorka na adresu svého partnera.

Děti jako opora

Sympatická a diváky milovaná Tereza se může pochlubit i perfektním vztahem s dětmi. Upřímnost je v jejich rodině na prvním místě. „Citlivost kolem padesátky je opravdu výrazná, ale já mám výborný trenažér – svoji dceru. Teď jí bylo patnáct, nebere si servítky, ale zároveň z ní cítím obrovskou lásku a přímočarou upřímnost. Povídat si s ní je vlastně takový test, krásně mi nastavuje zrcadlo, jak na tom v tu chvíli jsem. Jestli jsou moje reakce založené na rozumu a logice, nebo v uvozovkách jen na rozhozených hormonech. Jako každá žena mám mnoho tváří – některé jsou vidět víc, jiné méně, ale moje děti, mám ještě syna, mě znají nejlíp. Vidí celý ten „balíček“ a jsou nejobjektivnější. A i díky nim jsem pochopila, co je to životní pokora," dodala.

Přirozené stárnutí

Tereza v minulosti žila velmi divokým způsobem. Její životní eskapády se na jejím vzhledu ovšem vůbec nepodepsaly. Díky vysokému pracovnímu nasazení a psychickému vypětí spadla jako mladá do závistlosti na drogách. Přes všechny životní překážky se statečně dostala a pyšní se zdravým sebevědomím. Narozdíl od svých vrstevnic se úpravám zevnějšku vyhýbá. „Jsem si jistá, že já touhle cestou nepůjdu. Celý svůj dosavadní život jsem věnovala tomu, abych poznala sama sebe. Znám se, vím, v čem jsem dobrá, a kde mám naopak rezervy. Je to takový balík poznání, který přijímám. A odmítám zbytek své životní cesty trávit tím, že budu předělávat to, k čemu jsem došla. Fakt nechci! Ano, už nemám dokonalý obličej a nádhernou hřívu vlasů, ale jsem to pořád já. Někdo řekne, že mi to celkem sluší, jiný, že vypadám strašně, ale o to nejde. Nejdůležitější je, jak se cítím já. A mně je, věřte, nevěřte, dobře a nehodlám na tom nic měnit."