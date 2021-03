Schillerová: Prodloužení stavu nouze i testování zaměstnanců v malých firmách

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se v pořadu Otázky Václava Moravce nechala slyšet, že vláda nejspíš uloží povinnost pravidelně testovat i firmám do deseti zaměstnanců a živnostníkům. Ke zvážení je i současný systém testování. Dle ní by mělo být častější.

Schillerová v pořadu uvedla ještě další dvě možnosti. Zvažovat se bude totiž častější testování. Jednou z variant jsou povinné testy jednou za pět dní či četnější testování z jednoho testu týdně na dva.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi Prima řekl, že testování dvakrát týdně by mohlo pro některé větší firmy znamenat kolaps.

Firmy by dle něho mohly povinně testovat jednou za pět dní. Hovořilo se také o prodloužení nouzového stavu. Ten nynější končí 28. března. V pondělí to podle ministryně financí projedná kabinet.

Prodlouží se opět nouzový stav?

„Pokud by to zabralo, tak po 14 dnech se můžeme dostat na denní nárůsty (počtu nakažených koronavirem) pod 5000. Pak je možné zvednout plošná opatření, cestování mezi okresy a zbytek dojet podle pandemického zákona. To si myslím, že je nejrealističtější výhled,“ tvrdí Hamáček.

Pokud by sněmovna nedala vládní žádosti zelenou, opatření by se po 28. březnu řídila pandemickým zákonem. Opatření by se dle slov Hamáčka rozvolnila. „Ono by to asi fungovalo taky, ale pomaleji,“ nastínil svůj pohled.

„Domluvili jsme se, že požádáme pravděpodobně o celých 30 dnů,“ řekla v České televizi Schillerová. Premiér Andrej Babiš se k prodloužení nouzového stavu vyjadřovat nechce.

Uzavření průmyslu přes Velikonoce je předmětem diskuze

„Opakovaně jsem říkal, aby se ministři k tomu nevyjadřovali. Dnes to vláda projedná. Ministr zdravotnictví nám představí důvody prodloužení nouzového stavu. Pozvu také zástupce opozice. Na jak dlouho to bude, to nemohu říct,“ řekl předseda vlády.

Projednávat se bude také uzavření průmyslu přes Velikonoce. I to je stále předmětem debaty. „Teď jsme začali ve firmách testovat. Uzavření bude předmětem debaty na vládě. O zavírání průmyslu, který exportuje a mohl by mít odložené dodávky, je nutné vést debatu hlavně s tripartitou,“ dodal Babiš.